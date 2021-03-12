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الصحة السعودية: لقاح "أسترازينيكا" آمن وفعال والدول عادت لاستخدامه

شعار وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية

الصحة السعودية: لقاح "أسترازينيكا" آمن وفعال والدول عادت لاستخدامه

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العربية.نت - عبد العزيز المطيري

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أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" يعد من اللقاحات المؤكد مأمونيتها في البلاد أسوة باللقاحات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن طريق حسابه الرسمي في منصة "تويتر" قائلاً: "تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، وهذا إجراء احتياطي ومؤقت، ويتم مع اللقاحات الأخرى، ونطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته، كما نؤكد أن كافة اللقاحات في السعودية الحمد آمنة وفعّالة".

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إلى ذلك، حثت الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة، والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"‬، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

كما أعلنت في نفس السياق، اليوم الجمعة، عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 360 حالة مؤكدة، وتعافي 367 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2935 منها 542 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 381708 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 372217 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية 6556 حالة، فيما تم إجراء 51656 فحصا مخبريا جديدا.

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