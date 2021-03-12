شاهد.. عواصف ترابية تحول النهار إلى ليل بشمال السعودية

بدأت صباح اليوم الجمعة الموجة الغبارية تجتاح مساحة واسعة من السعودية والتي حولت النهار إلى ليل عاتم في مناطق شمال السعودية وتحديدا في الجوف والمناطق المجاورة، حيث بدأت الموجة في المناطق الشمالية، على أن تزحف إلى مناطق شرق ووسط السعودية خلال نهار اليوم، وسط تحذيرات المختصين من الخروج للبراري أو السفر عبر الطرق البرية.

وأكد الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: "بدأت تشكل العاصفة الترابية صباح اليوم الجمعة على المنطقة الشمالية والجوف، وتتوسع لتشمل أجزاء من جنوب وشرق تبوك وحائل وشرق المدينة ومكة ثم القصيم ثم الرياض فالشرقية إلى أن يصرفها الله، ولا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة، واستعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل".

وتابع: الأجواء المتوقعة يوم السبت، معتدلة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات نهارًا، ومن باردة إلى باردة نسبيًّا ليلًا "ليلة الأحد"، اكشتوا السبت لكن ابتعدوا عن الرمال.. هناك رياح متوسطة السرعة.. متوقع السبت غبار من متوسط إلى شبه كثيف على جنوب الرياض والشرقية فنجران.

من جهته، حذر خبير الطقس وأستاذ علم الجغرافيا الدكتور عبدالله المسند على حسابه الرسمي في "تويتر" بقوله: يفضل البقاء في منازلكم اليوم؛ نظرا لتعرض أجواء السعودية لاضطرابات جوية عنيفة متمثلة في سرعة الرياح وكثافة الغبار جراء تموضع مركز للضغط الجوي المنخفض والعميق شمال شرق السعودية، وتوغل جبهة هوائية باردة ومثيرة للغبار، وذلك في الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية والرياض والقصيم.

وأرجع الدكتور المسند سبب الاضطراب الجوي العنيف إلى صراع وتصادم بين كتلتين هوائيتين باردة قادمة من الشمال الغربي، ودافئة تتربع فوق أجواء ‎السعودية خاصة في الشرق والوسط، وقال إن المقصود بمصطلح هبات الرياح (Wind Gust) نفحة رياح قوية وقصيرة وفجائية، يليها ضعف في الرياح والتي تبلغ سرعتها 30 كم فما فوق، وتستمر لنحو 20 ثانية تقريباً، والسبب العلمي لهبات الرياح القوية كونها تأتي بشكل موجات متتالية تقوى ثم تضعف ويعود ذلك نسبياً إلى احتكاك الرياح في الأرض في جبل أو مبنى أو أشجار.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وكشف موقع "طقس العرب" توقعه أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار يوم الجُمعة وبشكلٍ تدريجي بهبوب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة.

وتابع الموقع: هذه الرياح تعتبر كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على إثرها الرياح على هذا النحو.