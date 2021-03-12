من هو "القاسم" المعين بأمر ملكي سعودي نائباً لوزير الموارد البشرية؟

صدر أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، بتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

وشغل ماهر القاسم منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، منذ أبريل 2019، وتقود الوكالة ملفات الشؤون الدولية الخاصة بالوزارة على أصعدة عدة منها العلاقات الثنائية مع الجهات النظيرة مع الدول، والعلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية والتواصل والرصد الإعلامي الدولي، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية وصكوك المنظمات الدولية.

ويتمتع القاسم بما يزيد عن 20 سنة من الخبرات العملية والقيادية في قطاعات عدة منها التصنيع والتطوير وتقنية المعلومات، شغل فيها عددا من المناصب القيادية في شركات عالمية ومحلية رائدة مثل شركة أي بي أم وشركة مايكروسوفت وشركة الإلكترونيات المتقدمة.



ويحمل القاسم شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو خريج لبرنامج القادة التنفيذيين من معهد أي أم دي بسويسرا.

ويرأس القاسم حاليا مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة (إحدى شركات تكامل القابضة) وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وانضم مؤخرًا لعضوية مجلس إدارة معهد الإدارة، كما أنه عضو في لجان حكومية عديدة، وسبقت له المشاركة في عضوية مجموعة مجالس إدارية لشركات خاصة قبل انضمامه للوزارة.