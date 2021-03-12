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وزير الصحة السعودي: لقاحات كورونا آمنة

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
لقاح كورونا

وزير الصحة السعودي: لقاحات كورونا آمنة

الربيعة: "أنصح الجميع بالمسارعة بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير"

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العربية.نت – مريم الجابر 

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طمأن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، على أمان اللقاحات المستخدمة في السعودية. وقال في تغريدة: "جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بحمد الله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة، وأنصح الجميع بالمسارعة بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.

وحث المتحدث، خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق "صحتي"، مبيناً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، وأن الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 1706455 شخصاً في مراكز اللقاح بمناطق المملكة التي تبلغ نحو 500 مركز.

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