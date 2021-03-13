أكثر من 169 ألف رخصة بناء سعودية في 3 سنوات.. القصيم تتصدر

بلغ عدد رخص البناء الصادرة في السعودية منذ عام 2019 إلى غاية الربع الأول من العام الجاري 2021، ما يقارب 169.405 آلاف رخصة وذلك لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والحكومية والخيرية في المملكة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية لـ"العربية.نت"، إن منطقة القصيم احتلت المرتبة الأولى في إصدار الرخص خلال هذه الفترة وذلك بعدد 27.483 رخصة، تليها أمانة منطقة عسير في المرتبة الثانية بـ 25.790 رخصة، فيما جاءت أمانة المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 15.723 رخصة.

وأضافت الوزارة: "بلدية الجنوب التابعة لأمانة منطقة حائل تصدرت على البلديات في السعودية بعدد رخص البناء التي أصدرتها البلدية خلال الفترة من بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من العام الجاري وبلغ عددها 7.538 رخصة بناء، فيما احتلت بلدية غرب الدمام بأمانة المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بواقع 6.926 رخصة بناء، تليها بلدية محافظة خميس مشيط في المرتبة الثالثة بإصدار 6.483 رخصة بناء.

إلى ذلك تفصيلاً، بلغ عدد الرخص في عام 2019 ما يقارب 59.355 رخصة، فيما شهد العام الماضي أكثر من 92.699 رخصة بناء، وأخيراً العام الجاري بواقع 17.351 رخصة صادرة في السعودية.

يذكر أن الوزارة تسعى من ضمن اهتمامها بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين والتيسير عليهم وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث إنها أطلقت نظام "بلدي" الجديد لإصدار رخص البناء الفورية، وهو نظام إلكتروني موحد على مستوى السعودية، حيث يأتي هذا في إطار أتمتة كافة خدمات القطاع البلدي، ضمن أبرز خطط التطوير والتحسين لتجربة المستفيد، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز عمليات التكامل الخدمية مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتعزيز مفهوم سرعة الإنجاز عبر تقديم خدمات إلكترونية سهلة ويسيرة تغني عن مراجعة الأمانات أو البلديات التابعة لمناطق المستفيدين.

كما تعمل الوزارة على تأهيل مكاتب متخصصة بإصدار رخص البناء في جميع مدن السعودية، وذلك لحصر العلاقة التعاقدية بين المكتب والمستفيد دون الحاجة لطرف ثالث لاستخراج الرخصة، حيث تسعى بهذه الجهود للوصول لأهدافها ومستهدفاتها بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.