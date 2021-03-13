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تعرف على أول فارسة سعودية تدخل سباقات الخيل

أول فارسة سعودية
مضاوي القحطاني

تعرف على أول فارسة سعودية تدخل سباقات الخيل

الفارسة مضاوي: عالم السباقات يحتاج إلى قدرات خاصة للوصول إلى أفضل النتائج

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العربية.نت - إبراهيم الحسين

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اقتحمت الفارسة السعودية مضاوي القحطاني عالم سباق الخيول لتصبح أول فارسة سعودية بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية.

وأوضحت القحطاني في حديثها لـ"العربية.نت" أن عالم السباقات يحتاج إلى قدرات خاصة للوصول إلى أفضل النتائج للخيول، كما أن المرأة السعودية لديها عزيمة وإصرار، لكننا نفتقد للأكاديميات التي تضعنا في المسار السليم، لذلك نحن نحاول أن ننافس في المجالات، وأنا شخصياً بدأت قبل 15 سنة، وحصلت على رخصة تدريب قفز حواجز من الاتحاد السعودي".

وأضافت: "أسستُ أول مدرسة ركوب خيل نسائية في منطقة الجنادرية عام 2016، وتعرضت أثناء تجاربي في ركوب الخيل إلى إصابات، لكنها لم تمنعني من إكمال طموحي حتى حصلت على الرخصة التي تؤهلني للمنافسة في السباقات".

وتابعت القحطاني: "هدفي ليس تحقيق البطولات، بل تدريب الفارسات على القفز والتحمل والسباقات، وقد شاركتُ في بطولات لقفز الحواجز كان آخرها عام 2019 وحققت المركز الثاني".

وكتبت أريج القحطاني، شقيقة مضاوي عبر تويتر: "يشرفني الإعلان بكل حب وسعادة عن حصول أختي الفارسة مضاوي القحطاني، على رخصة خيال، لتكون بذلك أول سعودية تحصل عليها، وتصبح أول جوكية تدخل عالم السباقات في المملكة.. ألف مبروك حبيبتي".

ونشرت أريج مقطعا مصورا لشقيقتها أثناء استعدادها لدخول أحد السباقات الرسمية في مضمار ميدان الجنادرية، لتصبح بذلك أول سيدة سعودية تحصل على هذه الرخصة وتشارك في سباقات الخيل بالمملكة.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل مع حصول مضاوي على رخصة خيال، حيث كتب رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، أحمد الراشد: "المرأة السعودية باتت اليوم شريكًا للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة.. ملهمنا أمير الشباب محمد بن سلمان".

وأضاف: "الفارسة مضاوي القحطاني تحصل على رخصة خيال (جوكي) كأول سيدة في تاريخ الفروسية السعودية. اتجهت مؤخرًا لعالم السباقات، واجتهدت لتنال هذا الشرف.. فخورون بها.. عقبال منصات الذهب".

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