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وزير البلديات السعودي يوجه بسرعة معالجة آثار موجة الغبار

آثار موجة الغبار في السعودية
من عمليات النظافة لإزالة آثار موجة الغبار

وزير البلديات السعودي يوجه بسرعة معالجة آثار موجة الغبار

شملت توجيهات الوزير البدء في تنفيذ خطة للنظافة العامة

متابع الغاء المتابعة

الرياض – العربية.نت 

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وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل، السبت، الأمانات والبلديات كافة بسرعة معالجة الآثار التي خلّفتها موجة الغبار التي ضربت عددًا من مدن ومناطق السعودية، الجمعة، مُخلّفة العديد من الأضرار على مستوى تجمع الأتربة والرمال في الطرق والأماكن العامة.

آثار موجة الغبار في السعودية
آثار موجة الغبار في السعودية

وشملت توجيهات الوزير البدء في تنفيذ خطة للنظافة العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي لمعالجة ما خلّفته موجة الغبار، إلى جانب تنفيذ برامج غسل الأرصفة والأماكن المخصصة للمشي من الأتربة والغبار، إضافة إلى إزالة الأشجار المتضررة من تلك الموجة من الشوارع والطرق في مختلف المناطق، على أن يتم توزيع عمال النظافة في مختلف المواقع مع التأكد من اتخاذ إجراءات تضمن عدم تعرضهم للأضرار الصحية الناتجة عن الرمال المتجمعة التي خلّفتها الموجة.

وتضمنت التوجيهات التشديد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المختلفة والطارئة الناجمة عن الموجة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق المتضررة، وتسخير إمكانيات الوزارة والأمانات والبلديات لمعالجة الآثار في أسرع وقت.

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