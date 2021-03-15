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التحالف: اعتراض مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

مسيرة إيرانية الصنع (فرانس برس)
مسيرة إيرانية الصنع (فرانس برس)

التحالف: اعتراض مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

قوات التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الحوثية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

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وأضاف أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين، مؤكداً أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات.

كما شدد على أن انتهاكات الميليشيا المتعمدة والممنهجة باتت تتمثل جرائم حرب.

وأكد أن جميع إجراءاته متخذة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

صواريخ ومسيرات إيرانية الصنع

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أكد في تصريحات سابقة للعربية، الأسبوع الماضي، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي إيرانية الصنع".

كما أوضح أن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة" التي تحاول استهداف المنشآت المدنية.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تغطية على الخسائر

الجدير ذكره أن عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي أعلن التحالف عن اعتراضها قد فاق الـ 540 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية أكثر من 350 صاروخا باليستيا حتى الآن.

بقايا من مسيرة إيرانية الصنع (فرانس برس)
بقايا من مسيرة إيرانية الصنع (فرانس برس)

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

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