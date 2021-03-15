.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين تجاه خميس مشيط

آثار الصاروخ الحوثي
آثار لصاروخ حوثي - أرشيفية

التحالف: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين تجاه خميس مشيط

الصاروخان سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

شاهد.. التحالف يدمر مسيرات مفخخة أطلقها الخليج العربي اليمن والحوثي شاهد.. التحالف يدمر مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" تجاه السعودية

كما أضاف أن الصاروخين الباليستيين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية.

وقال التحالف إن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

أتى ذلك بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

قبل مأساة شهد.. ابن الـ6 أعوام نجا من مخالب كلب بالسعودية قبل مأساة شهد.. ابن الـ6 أعوام نجا من مخالب كلب بالسعودية
صور فلكية مبهرة لدرب التبانة من غرب السعودية صور فلكية مبهرة لدرب التبانة من غرب السعودية
صنعه شباب سعوديون.. شاهد روبوتا يعزف على البيانو صنعه شباب سعوديون.. شاهد روبوتا يعزف على البيانو
التحالف: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين تجاه خميس مشيط التحالف: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين تجاه خميس مشيط
بعد فاجعة طفلة الرياض التي نهشتها الكلاب.. ما سبل تفادي حوادث مماثلة؟ بعد فاجعة طفلة الرياض التي نهشتها الكلاب.. ما سبل تفادي حوادث مماثلة؟
ما سر وضع الزهور على رؤوس رجال ما سر وضع الزهور على رؤوس رجال "خولان"؟.. باحث يوضح

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد