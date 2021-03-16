ابن الفنان إبراهيم الحربي ينفي شائعة دخول والده العناية المركزة

على إثر رواج شائعة تدهور حالة الفنان الكويتي إبراهيم الحربي الصحية، طمأن يوسف ابن الفنان الحربي، جمهور والده عن صحته، قائلاً: إن حالة والدي في تحسن بعد إصابته بفيروس كورونا، ولا صحة للمعلومات المتداولة عن دخول والدي العناية المركزة، والأطباء ذكروا أنه سيغادر المستشفى خلال يومين أو ثلاثة بالكثير.

وأكد الحربي أن الإشاعات التي طالت صحة والده قد آذت عائلته وأحفاده وكل من يعرفه، مشيراً إلى أن إصابة والده بفيروس كورونا حين ظهرت عليه الأعراض الثلاثاء الماضي، وتم نقله لمستشفى جابر، والحمد لله من يوم لآخر صحته في تحسن رغم أنها بطيئة إلا أنها في تحسن.

وكان الفنان السعودي إبراهيم الحربي قد أدلى بتصريح له بعد إصابته بفيروس كورونا، في اتصال أجراه معه مراسل ET بالعربي، بعد أنباء عن تدهور حالته وإدخاله العناية المركزة.

وأكد الحربي إصابته بكورونا، مضيفا وقد بدا صوته متعبا بشدة: "أنا كويس الحمد لله أحتاج شوية أيام بس، شكراً لكم حبايبي، وأشكر أخواني الفنانين على سؤالهم ما قصروا".