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القوات الجوية السعودية واليونانية نفذت طلعات فوق البحر المتوسط

السعودية اليونان تدريبات
من التدريبات

القوات الجوية السعودية واليونانية نفذت طلعات فوق البحر المتوسط

شملت التمرينات الجوية السعودية واليونانية عمليات هجومية ودفاعية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - هاني الصفيان

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انطلقت اليوم من قاعدة سودا الجوية في اليونان فعاليات تمرين "عين الصقر 1"، وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية السعودية "F-15C" وطائرات القوات الجوية اليونانية "F-16" و"ميراج-2000" و "فانتوم ف-4" في سماء البحر الأبيض المتوسط، حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

3 صور
3 صور

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، أن هذه المشاركة تعد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين، الذي ينفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا، مشيراً إلى أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية.

3 صور
3 صور

وأضاف أن هذا التمرين يعد استثنائيا والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.

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