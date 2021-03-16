.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سعودي يحتفظ بعظام ديناصور منذ 40 عاماً

عظام الديناصور
عظام الديناصور

سعودي يحتفظ بعظام ديناصور منذ 40 عاماً

يهدف متحف "المناخة" إلى حفظ التراث وتعريف الأجيال بما كان يقتنيه الآباء والأجداد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

لم يدر بخلد سعودي أن اهتمامه بالتراث قبل نصف قرن من الزمان سيستمر حتى يومنا هذا، حيث توارثت عائلته القطع التراثية المميزة، وخصصت لها متحفاً، على مساحة نحو 7000 متر، يضم أندر القطع بأنواعها المختلفة، ويشمل المتحف قطعة نادرة عبارة عن عظام ديناصور.

ويقول فيصل الفايدي، صاحب متحف "المناخة" التراثي، في أملج شمال غرب السعودية، مربع لـ"العربية.نت": "متحفنا هو الأول الذي تم تدشينه في محافظة أملج، وأسسه والدي اللواء ركن الدكتور مساعد سلامة الفايدي رحمه الله عام 1436 هجرية، وتم تسمية المتحف بهذا الاسم لأن الإبل كانت "تنوخ" أي تجلس بجانب هذا الموقع نظراً لوجوده بجوار عين ماء أثرية".

3 صور
3 صور

وأضاف: "يهدف المتحف إلى حفظ التراث وتعريف الأجيال بما كان يقتنيه الآباء والأجداد، وطرق سبل العيش في الماضي"، لافتاً إلى أن والده عكف 40 عاماً في البحث عن القطع التراثية النادرة وجمعها لاهتمامه بالمحافظة على التراث".

3 صور
3 صور

وأبان الفايدي أن المتحف يضم أيضا مكتبة تاريخية وملابس وموروثا شعبيا وسيارات قديمة وغيرها الكثير من المقتنيات التي تعكس تاريخ أملج العريق.

2 صور
2 صور

وقال: "يشتمل المتحف على قطع أثرية وتراثية نادرة، منها عظام لديناصور يبلغ عمر القطعة 650 مليون سنة وتوجد خناجر حجرية تعود للعهد الحميري، كما توجد أول عملة سعودية لم تتداول على الإطلاق تعود لعام 1354 هجرية بالإضافة إلى أنه يوجد في المتحف عدة أقسام في المتحف، وتحتوي على قطع كثيرة كالعربات القديمة والأسلحة والمنحوتات الحجرية والصحف القديمة والركن البحري بمحتوياته وبعض النوادر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر
بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
ترحيب عربي بمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن ترحيب عربي بمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد