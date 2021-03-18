انطلاق "مخالب الصقر 3" بين القوات السعودية والأميركية
التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين
انطلقت مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأميركية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس.
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) March 18, 2021
انطلاق مناورات التمرين المشترك #مخالب_الصقر_3 بين #القوات_البرية_الملكية_السعودية والقوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.#نتعاون_مانتهاون pic.twitter.com/qDEXNyhRGT
ويهدف هذا التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.