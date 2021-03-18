.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انطلاق "مخالب الصقر 3" بين القوات السعودية والأميركية

3

انطلاق "مخالب الصقر 3" بين القوات السعودية والأميركية

التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأميركية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس.

ويهدف هذا التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد