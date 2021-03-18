بالصور.. البيئة السعودية تحول مرمى نفايات إلى متنزه

خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة متنزه "أبا الصلابيخ" بمساحة مليون ومئة وتسعة وأربعين ألف متر، وكان في البداية عبارة عن مرمى نفايات ومصدر للتشوه البصري، وتمت إزالة أكثر من 400 طن من النفايات، وغرس أكثر من ألف شتلة من الطلح والسدر البري والسقيا، مما أعاد الغطاء النباتي للمتنزه، وتم تحويله لمتنزه وطني للمحافظة.

ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو تناولت خلاله الجهود المبذولة في إعادة الغطاء النباتي إلى متنزه أبا الصلابيخ، الواقع بمحافظة الغاط وسط السعودية.





من جهته، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والزراعة بالغاط مفضي العنزي"لـ"العربية.نت"، أن الموقع مملوك لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ليكون متنزهاً وطنياً تحت إشراف مكتب الوزارة بمحافظة الغاط، وتم البدء بأعمال التهيئة والتأهيل من بداية عام 1442 من خلال إزالة 400 طن من المخلفات والنفايات على مرحلتين، حيث كان الوادي مرمى نفايات، وتمت معالجة وضع المحرقة وبعض مواقع المخلفات بالوادي، كما تم غرس 1000 شجرة خلال هذا الموسم، ونثر أكثر من 20 كيلو من البذور الربيعية والحولية، ووضع خطة عمل لخمس سنوات قادمة للعمل على إعادة تأهيل المتنزه.

وقال: "المرحلة الأولى لتشجير الوادي بعشرة آلاف شتلة من الطلح والسدر، ثم زراعة أكثر من ألف شتلة من أشجار الطلح والسدر في الوادي، كما يتم العمل على تأهيل 5000 حفرة في موسم الزراعة القادم على طريق حصاد الأمطار، لزراعة شتلات الطلح والسدر، كما تم نثر أكثر من 10 كيلو من البذور في بداية وسم العام 1442 من اليهق والربلة والصفار والكثير من النباتات الربيعية المحلية الأخرى، ونثر أكثر من 10 كيلو من البذور الحولية في بداية وسم 1442 من العرفج والرمث والرغل والجثاث والشيح والكثير من النباتات الحولية المحلية الأخرى، وسيتم العمل على نثر البذور الربيعية والحولية بكميات أكبر خلال مواسم نثر البذور في السنوات القادمة، لتسريع عملية عودة الغطاء النباتي للموقع".