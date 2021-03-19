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الطاقة السعودية: تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

الشعار الجديد لـ وزارة الطاقة السعودية

الطاقة السعودية: تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

لا إصابات أو وفيات ولم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أدان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، وشجب هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

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وصرح قائلاً بأنه "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

تستهدف إمدادات الطاقة بالعالم

كما أكد أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

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