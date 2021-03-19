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وزير الصحة السعودي ينشر قصة مؤلمة.. "أرجوك خذ اللقاح"

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي

وزير الصحة السعودي ينشر قصة مؤلمة.. "أرجوك خذ اللقاح"

"شخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كشف وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الجمعة، تفاصيل قصة مؤلمة مرت به.

وقال في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، "مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله-.

كما أضاف "تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، وما زلت أحاول جهدي. لكل فرد .. أرجوك من القلب #خذ_الخطوة خذ اللقاح".

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة تجاوز 2.6 مليون جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة.

تطبيق صحتي

ودعت في بيان لها، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"؛ للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما أوضحت أنها لا تزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

وأعلنت اليوم الجمعة، تسجيل (391) حالة مؤكدة وتعافي (263) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3811) منها (574) حالة حرجة.

فيما بلغ عدد الإصابات (384271) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (373864) حالة, كما تم تسجيل (5)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6596) حالة.

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