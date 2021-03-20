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آل الشيخ: خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

آل الشيخ: خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بأمان

الوزير ناشد السكان لاتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن من فعل الأسباب المشروعة لتوقي فيروس كورونا أخذ اللقاحات، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كي يصلي الناس في المساجد بسلام وأمان.

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جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، طالب فيها الجميع بأخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها في التحصين من الوباء.

وأضاف: "لنكن جمعياً على قدر المسؤولية، حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان".

إلى ذلك، أتت تغريدة الوزير ضمن عشرات التغريدات التي يوجهها باستمرار عبر حسابه مواكبة لجهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، ويؤكد من خلالها أهمية فعل الأسباب لتوقي الوباء واتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة.

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