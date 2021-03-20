بالفيديو.. لص الرياض هاجم امرأة مع طفلتها وطرحها أرضاً

انشغل العديد من السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بفيديو يظهر لصاً يهاجم امرأة لسلبها.

وانتشر وسم #لص_الرياض على موقع تويتر، حيث غرد العديد من المستخدمين معبرين عن سخطهم من هذا المشهد، الذي أظهر لصا يهاجم امرأة فور خروجها من أحد الأماكن فيما تبعتها طفلة صغيرة.

فعلى الرغم من وجود الطفلة، انقض المهاجم على المرأة محاولا سلبها حقيبتها، فيما قاومته لمنعه من أخذ ما تملك، فما كان منه إلا أن رماها أرضا.

القبض على الجاني

وبعيد ساعات، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على الجناة. وقال في بيان، إنه بعد ورود بلاغ للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وبعدما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.

إلى ذلك، أوضح أن إجراءات الاستدلال الأولية، أشارت إلى تورطهما في ترصد المرأة أثناء خروجها من المنزل. وأكد أنهما أوقفا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.