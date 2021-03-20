موسكو تدين بشدة هجوم الحوثي على مصفاة بالرياض

أدانت روسيا بشدة الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيّرة الذي تسبب بحريق في مصفاة لتكرير النفط في العاصمة السعودية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت "موسكو تدين بشدة الهجوم الحوثي، وتدعو إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني والتخلي فوراً عن العمليات العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية المدنية".

بدورها دانت الولايات المتحدة الهجوم، مشددة على أنه استهداف ومحاولات عرقلة لإمدادات الطاقة الدولية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أمس الجمعة تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، شاجبة تلك الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، بحسب ما نقلت أمس وكالة الأنباء السعودية.