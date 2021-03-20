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شرطة الرياض تقبض على 4.. وجهوا إشارات خادشة لسائق سيارة

صورة للمقبوض عليهم من حساب سناب شات الداخلية

شرطة الرياض تقبض على 4.. وجهوا إشارات خادشة لسائق سيارة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتوجيه إشارات خادشة للحياء لقائد مركبة.

وأشار حساب الأمن العام إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص قاموا بالتعدي على قائد مركبة بتوجيه إشارات خادشة للحياء له، وتهشيم زجاج مركبته أثناء مرورهم بمحاذاته، في أحد الطرق العامة في مدينة الرياض.

كما أكد تمكن الجهات الأمنية بالرياض من ضبط 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن الفيديو تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المغردون بضبط المخالفين ومعاقبتهم لتتحرك الجهات الأمنية بشكل سريع وتعلن القبض عليهم.

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