بعد عام من الإغلاق.. إعادة فتح مشروع زمزم الثلاثاء

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس اللجنة الإشرافية لـ"مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم"، عن وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح السديس أن "شركة المياه الوطنية"، المشغّل الرسمي لـ"مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم"، بصدد البدء في استقبال الزوار وطالبي مياه زمزم داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 10شعبان 1442هـ. وأشار إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة.

وحرصت اللجنة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه، بالإضافة إلى تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون 4 عبوات للزائر الواحد بقيمة 5.50 ريالات للعبوة الواحدة شاملةً قيمة الضريبة المضافة. ويأتي ذلك لضمان استمرارية الخدمة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم، ولتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع.

وأكدت اللجنة الإشرافية جاهزية المشروع لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان للعام 1442هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، وجاهزية أربعة خطوط للإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 200 ألف عبوة يومياً. كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع نحو 2.2 مليون عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام موظفي علاقات الجمهور بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.

وأكدت تهيئة المقرات بما يراعي تطبيق أعلى درجات الاحتراز والتقيّد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية والمتصلة بفيروس كورونا، إذ سيتم خدمة زوار المشروع وإعطاؤهم عبوات زمزم وفقاً لحصة الفردـ وهي 4 عبوات زمزم لكل 15 يوماً، مع إمكانية الحصول عليها من المنافذ الأخرى المعلن عنها سابقاً على مدار أيام الأسبوع. كما جرت تهيئة مواقع خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل مهامهم، وإعطائهم أولوية الخدمة.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات لزوار المشروع، والالتزام بالأعداد المسموح بدخولها، والتعاون في تنظيم حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق "توكلنا".

يذكر أنه، حسب الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، سيسمح بتواجد 60 عميلاً كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء أثناء ساعات العمل بالمشروع.

كما نوهت بأن طرق الحصول على مياه زمزم متاحة عبر مقر المشروع، وفي المتاجر المتعاقد معها سابقاً بجميع فروعها في المملكة، إضافة إلى تطبيق "إرواء". وأكدت أنه يجري تزويد المتاجر بكمية تصل إلى أكثر من 5 ملايين عبوة سعة كل واحدة منها 5 لترات لتوزيعها خلال شهر رمضان، لتلبية الاحتياج الفعلي لماء زمزم بحسب الطاقة الاستيعابية في مقار التوزيع، وذلك بما يضمن سهولة الحصول على عبوات مياه زمزم وسلامة الجميع.