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الصحة السعودية: السماح بالتطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر" من سن 16 عاماً

السعودية كورونا
تطعيم بلقاح كورونا في السعودية
لقاح كورونا

الصحة السعودية: السماح بالتطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر" من سن 16 عاماً

جميع اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من "كوفيد-19"

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العربية.نت - حامد القرشي

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أوضحت وزارة الصحة السعودية، الأحد، المرحلة العمرية التي تسمح بالتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لنوع كل لقاح في المملكة.

وأبانت أنه من الممكن تلقي لقاح "فايزر-بيونتيك" من عمر 16 عاماً وأكبر، بينما لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" من عمر 18 عاماً فما فوق.

وأكدت الصحة أن جميع اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من "كوفيد-19".

وكشفت أن أكثر من 3,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

وقد قامت الصحة مؤخراً بالتوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والدخول على تطبيق "صحتي" لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

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ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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