السعودية.. عرض مخطوطة نادرة للمتنبي بيوم الشعر العالمي

عرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ضمن مقتنياتها من المخطوطات الشعرية مخطوطة نادرة لديوان الشاعر أبي الطيب المتنبي (أحمد بن عبدالصمد الجعفي - 303- 354هـ - ت 965م)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشعر الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وقد جاءت المخطوطة المكتوبة في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) من القطع الكبير، مصدرة بمقدمة تعريفية عن أبي الطيب المتنبي وشعره، وقد زيّنت صفحاتها الأولى بمنمنمات وزخارف بالألوان الحمراء والزرقاء والصفراء، وبرسومات للزهور.

وأبو الطيب المتنبي واحد من أبرز شعراء العربية، وعاش في القرن الرابع الهجري، متنقلاً ما بين الكوفة وبغداد وحلب ودمشق ومصر، وأسهم في تطوير الشعر العربي كثيراً واشتهر بقصائده المدحية في سيف الدولة، ويشكل مع جرير والفرزدق وبشار بن برد وأبي نواس وأبي تمام والبحتري والشريف الرضي وأبي العلاء المعري أبرز شعراء العربية في العصور الإسلامية الأولى فيما تقول كتب البلاغة العربية التي عنيت بدراسة أشعارهم.

وتقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أكثر من 500 ديوان مخطوط، منها: ديوان محمد بن أحمد الورغي (ت 1190هـ) وديوان أحمد بن أبي حجلة (ت 776هـ)، بالإضافة إلى دواوين كل من: عبدالقادر العلمي (ت 1266هـ) ومحمد البروسوي (ت 975) ومحمد بن علي بن عربي (ت 638) وعلي بن موسى الأنصاري (ت 593) وغيرهم من الشعراء الذين يشكلون اتجاهات الشعر العربي في مختلف العصور.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد أنشأت قسما خاصا بالمقتنيات النادرة يتشكل من المخطوطات العربية والإسلامية، والصور والوثائق والخرائط والمسكوكات العربية والإسلامية، والكتب النادرة، وتتيح المكتبة للباحثين والدارسين العمل صوب تحقيقها وتدقيقها خدمة للثقافة العربية والإسلامية، وإسهاما منها في الحفاظ على التراث الذي يمثل الهوية والقيمة والبعد التاريخي بكل عمقه وثرائه المعرفي.