.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السيناتور ريش يرحب بمبادرة السعودية.. "على الحوثي إثبات جديته"

Senate Foreign Relations Committee Chairman Sen. James Risch (R-ID) speaks during a Senate Foreign Relations Committee hearing on U.S. Policy in the Middle East, on Capitol Hill in Washington, DC, U.S., September 24, 2020. Susan Walsh/Pool via REUTERS
السيناتور الأميركي جيمس ريش
اليمن والحوثي

السيناتور ريش يرحب بمبادرة السعودية.. "على الحوثي إثبات جديته"

السيناتور الجمهوري جيمس ريش: على الحوثيين الآن إثبات ما إذا كانوا هم وداعموهم الإيرانيون جادين في تحقيق سلام حقيقي

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رحّب السيناتور الأميركي الجمهوري، جيمس ريش، اليوم الاثنين، بمبادرة السعودية للحل في اليمن.

وجاء في تغريدة لريش: "أرحب بعرض السعودية الجدي لإنهاء القتال في اليمن. هذا الأمر يعزز جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة".

واعتبر أن "على الحوثيين إثبات ما إذا كانوا هم وداعموهم الإيرانيون جادين في تحقيق سلام حقيقي".

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وتتوالى ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية. وقد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم الاثنين
من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم الاثنين
بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة السعودية اليمن والحوثي بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة

كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان، على أن ذلك هو "ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني".

وأضافت: "نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

قبل أن تذهب

وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا
وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا

اكتشف المزيد