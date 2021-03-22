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بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة

وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن
اليمن والحوثي

بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة

وزير الخارجية الأميركي: الهجمات على السعودية تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران.. ونحتاج الالتزام بوقف إطلاق النار من كل الأطراف في اليمن

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العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية.

ودان في اتصال هاتفي الهجمات على المملكة، مؤكداً أن الهجمات على السعودية تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران.

وأضاف بلينكن: "بحثت مع وزير الخارجية السعودي دعم جهود الموفد الأممي إلى اليمن".

وقال إن واشنطن تدعم جهود الموفد الأممي والمبعوث الأميركي لحل الصراع في اليمن، مضيفاً: "نحتاج الالتزام بوقف إطلاق النار من كل الأطراف في اليمن".

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

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وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وأشار الوزير إلى أن "المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

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