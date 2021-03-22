ترحيب عربي بمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

تتوالى ردود الأفعال العربية المرحبة بالمبادرة التي أطلقتها السعودية، اليوم الاثنين، لحل الأزمة في اليمن.

وفي هذا السياق، أعربت مصر عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية. وثمّنت مصر "الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية".

ودعت مصر "كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن".

بدورها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد البحرين "للمبادرة النبيلة" التي أعلنتها السعودية. وأشادت بـ"المواقف السعودية المشرفة الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني".

وأعربت عن "تطلع البحرين بأن تلقى هذه المبادرة السعودية الخيرة تأييداً وترحيباً من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الإعمار والتنمية والازدهار".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية "اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية".

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الكويتية "الأطراف اليمنية للتفاعل الإيجابي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة". وقالت إن المبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن "تؤكد على سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دعم عمّان للمبادرة التي أعلنتها السعودية للتوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية تعليقاً على المبادرة السعودية: "نرحب بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن".

من جانبها، رحبت وزارة خارجية السودان بالمبادرة التي أكدت أنها "تبين حرص المملكة العربية السعودية على دعم واستقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة". وناشد السودان المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مبادرة السعودية، معرباً عن أمله في أن "تجد المبادرة القبول من الأطراف اليمنية كافة، بما يحقق الحل الجذري للأزمة اليمنية، ويضمن الاستقرار والسلام الذي سينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق".

كذلك، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، المجتمع الدولي "لتنبي ودعم المبادرة السعودية". وحثّ "كافة الأطراف اليمنية للاستجابة لمبادرة السعودية لتجاوز العقبات القائمة".

في السياق نفسه، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالمبادرة السعودية. وثمن "الحرص المستمر للمملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

ودعا العثيمين "جميع الأطراف للقبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وإعلاء مصالح الشعب اليمني".

بدورها، رحبت السفارة الصينية باليمن بالمبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي.

كما أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تأييده للمبادرة السعودية معتبراً أنها "تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب".

وأضاف أن "النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي".

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبوالغيط قوله إن "فتح مطار صنعاء طالما كان مطلباً حوثياً، وأن تناول المبادرة لهذا المطلب يؤكد توازنها"، مشيرا إلى أن "الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي، وأنهم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامهم بمصالح الشعب اليمني". وطالب الحوثيين "بتنحية أية مصالح خاصة أو أجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة".