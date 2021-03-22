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بطريرك الأرمن الأرثوذكس في لبنان يشيد بدور السعودية في نشر ثقافة التسامح والاعتدال 

بطريرك الأرمن الأرثوذكس في لبنان آرام الأول كيشيشيان مع السفير السعودي وليد عبد الله بخاري

بطريرك الأرمن الأرثوذكس في لبنان يشيد بدور السعودية في نشر ثقافة التسامح والاعتدال 

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العربية.نت

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أشاد بطريرك الأرمن الأرثوذكس في لبنان آرام الأول كيشيشيان بدور المملكة العربية السعودية في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

جاء ذلك خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبد الله بخاري في مقر البطريركية في إنطلياس حيث شدد على أهمية الجهود التي تبذلها السعودية لاستمرار الحوار والتواصل والتفاهم بين الشعوب والعمل على إيجاد القواسم المشتركة لتأسيس علاقات نموذجية بين دول العالم مبنية على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.

من جهته أكد بخاري حرص المملكة على استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي لافتا إلى أهمية الابتعاد عن خطاب الكراهية كونها على نقيض دائم مع المصلحة الوطنية ولأنها تؤدي إلى استقطاب حاد بين أطياف المجتمع وتعرضه للخطر.

وعبر بخاري عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لتغليب مصلحتهم الوطنية العليا والتعامل مع التحديات التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وبحث بخاري مع مضيفه البطريرك آرام الأول كيشيشيان العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بالأرمن في لبنان والعالم، بالإضافة إلى تبادل الجانبين الأحاديث الودية.

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