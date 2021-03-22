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نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران

خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران

الأمير خالد بن سلمان: ملتزمون بتنفيذ المبادرة بإشراف أممي حال قبول الحوثيين بها

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العربية.نت

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أن المبادرة السعودية تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران، مشددا على أن المملكة ستستمر في الدفاع عن أراضيها وحدودها ودعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ومواجهة الاعتداءات الحوثية.

وأضاف في تصريحات خلال تعليقه على المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، أن"ما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة".

وتابع أن "مبادرة المملكة تجسد اهتمامها باستقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية".

وقال: "سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية"، كما أكد التزام السعودية بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

تفاصيل المبادرة السعودية

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.

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