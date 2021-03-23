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وزير الحج والعمرة السعودية يتفقد مراكز استقبال المعتمرين 

وزير الحج والعمرة السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد يتفقد مراكز استقبال المعتمرين
الحج والعمرة

وزير الحج والعمرة السعودية يتفقد مراكز استقبال المعتمرين 

عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة عبر تطبيق اعتمرنا تجاوز 10 ملايين معتمر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - محمد سميح

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وقف وزير الحج والعمرة السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على مراكز استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وقيادة القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط " أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود القائمين في الوزارة لمتابعة آليات الأعمال التابعة لوزارة الحج والعمرة، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في مراكز استقبال المعتمرين والمصلين لضمان سلامتهم، استعداداً لشهر رمضان المبارك".

وحث المشاط جميع العاملين على بذل كل الجهود لتقديم أرقى وأجود الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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حيث تأتي هذه الجولة تأكيدا على حرص وزارة الحج والعمرة وجميع العاملين في منظومة العمل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام وعظم هذه المهمة التي تتشرف المملكة العربية السعودية بتقديمها لكافة المسلمين من شتى أقطار العالم.

وتبلغ نقاط التجمع في المسجد الحرام والمناطق المحيطة به 3 نقاط تفوق طاقتها الاستيعابية 100 ألف معتمر ومصلٍ وزائر في اليوم، فيما تجاوز عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة عبر تطبيق اعتمرنا 10 ملايين معتمر.

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