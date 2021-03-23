.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ

السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ

الهيئة العامة للنقل في السعودية: يجب تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتبارا من غرة شوال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

اشترطت الهيئة العامة للنقل في السعودية تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارا من غرة شوال.

ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 السعودية ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

كما أوضحت في بيان، الثلاثاء، أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

قبل الموعد الإلزامي

إلى ذلك، وجهت الهيئة جميع المشغلين والناقلين بالمبادرة إلى تحصين الموظفين لديهم قبل الموعد الإلزامي.

فيما أوضحت وزارة الصحة السعودية أن مراكز لقاح "كورونا" متوفرة في كافة مناطق السعودية، وتواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، ويتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وفق جدولة مواعيدهم.

يذكر أن المملكة كانت سجلت أمس 404 إصابات جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة منذ أشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
مدير الصحة الخليجي: ارتفاع حالات كورونا في السعودية طبيعي مدير الصحة الخليجي: ارتفاع حالات كورونا في السعودية طبيعي
وصول طائرات القوات الجوية السعودية إلى جمهورية باكستان وصول طائرات القوات الجوية السعودية إلى جمهورية باكستان
الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا قطاري سوهاج الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا قطاري سوهاج
التحالف: تدمير زورقين مفخخين ومسيرتين مفخختين للحوثيين التحالف: تدمير زورقين مفخخين ومسيرتين مفخختين للحوثيين

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد