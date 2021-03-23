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كيف يساهم إطلاق شاهين سات في تنمية المحتوى السعودي؟

كيف يساهم إطلاق شاهين سات في تنمية المحتوى السعودي؟

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العربية.نت – عبد العزيز المطيري 

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بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات" المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة بنجاح، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن بن السماري لـ "العربية.نت"، إن إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات" يعد إنجازا وطنيا ومساهما حقيقيا في تحقيق الأهداف التنموية للسعودية وتنمية المحتوى المحلي.

الرئيس التنفيذيلهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
الرئيس التنفيذيلهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وأكد أن هذا الإنجاز ينبع من جهود كوادرنا الوطنية التي تعد أحد عناصر المحتوى المحلي، ويتزامن هذه الإنجاز مع الحملة الوطنية "منا وفينا" التي أطلقتها الهيئة والتي تسعى إلى رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره والذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، حيث يشكل المحتوى المحلي أولوية قصوى في رؤية المملكة 2030، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأضاف السماري: "أن المحتوى المحلي في السعودية، له مساهمة فعالة في إيجاد صناعات جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والإسهام في توطين سلاسل الإمداد محلياً وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن هذا الإنجاز الذي حقق بسواعدهم يسهم في توطين الخدمات المقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات الواعدة بالبلاد.

يذكر أن القمر "شاهين سات" المصنوع في السعودية يتضمن حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جراما، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

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