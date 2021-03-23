لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 404 إصابة جديدة فيما تم تسجيل 387 حالة شفاء و4 حالات وفاة وذلك في أعلى حصيلة مسجلة منذ أشهر.

ووفقا لإحصاء الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 385424 حالة، من بينها 4012 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 595 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 374799 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6613 حالة وفاة.

تشجيع على تلقي اللقاح

يشار إلى أنه على مدى الأشهر الماضية، دعت السلطات المعنية المواطنين والمقيمين في المملكة، إلى تلقي اللقاح ضد الوباء، مشددة على ضرورة الالتزام رغم التحصين بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة لصد الفيروس التاجي، من ارتداء الكمامة والتباعد وغيرها.

كما شددت وزارة الصحة أكثر من مرة على أن جميع اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من "كوفيد-19". وكشفت أن أكثر من 3,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

وقد قامت الوزارة مؤخراً بالتوسع في حملات التطعيم، مشجعة الجميع على الدخول على تطبيق "صحتي" لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.