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الوزراء السعودي: مبادرة حل أزمة اليمن تمثل دعما جادا للسلام

الملك سلمان - واس
من جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان - واس

الوزراء السعودي: مبادرة حل أزمة اليمن تمثل دعما جادا للسلام

أكد أن الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية في السعودية تستهدف الاقتصاد العالمي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمنه واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه.

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وقال في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز إن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

تدخلات إيران

كما شدد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية.

وعبر عن رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جلسة مجلس الوزراء السعودي - واس
من جلسة مجلس الوزراء السعودي - واس

الاستيطاني الإسرائيلي

كما عبّر عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها، وتأكيد المملكة أمام الدورة (السادسة والأربعين) لمجلس حقوق الإنسان، استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

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