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شاهد.. سعوديون يبدعون في "نور الرياض"

شاهد.. سعوديون يبدعون في "نور الرياض"

"نور الرياض" حملت هذا العام شعار "تجمعنا سماء واحدة"

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العربية.نت - غيداء خالد

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تحولت مدينة الرياض إلى معرض فني في 13 موقعاً، ضم 60 من كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، منهم 26 سعودياً، تشكلت أعمالهم بين أعمال تاريخية وهندسية وضوئية ومنحوتات وعروض للإضاءة وأعمال في الهواء الطلق. وتميزت أعمالهم بمسميات بارزة في مختلف مواقع احتفالية "نور الرياض".

ومن الأعمال البارزة "نسبة الضوء" للفنان السعودي أحمد عنقاوي، وهو عبارة عن دمج للحرفة التراثية واستخدام التقنية المعاصرة. وتتجسد الفكرة بإيضاح تاريخ الضوء من منظور الثقافة والتراث السعوديين، إذ يحتوي العمل على عنصر الروشان المعروفة في البيوت الحجازية. وجزء من الروشان يسمى بالمنجور وهو عبارة عن خشب معمول بطريقة متشابكة أو بطريقة تسمى بـ"العاشق والمعشوق". كما يضم العمل 30 زجاجة يعبر من خلفها الضوء منتجاً عدة أشكال هندسية تظهره بشكل خلاق.

أحمد عنقاوي
أحمد عنقاوي

إلى ذلك قام الفنان السعودي أحمد ماطر بعمل "الميتوكوندريا"، وهو عبارة عن سلسلة منحوتات من الرمل الزجاجي الذي يتشكل عندما يضرب البرق الأرض بصوت كهربائي طبيعي.

أحمد ماطر
أحمد ماطر

أما الفنانة لولوة الحمود، فتميزت في احتفالية "نور الرياض" بعمل "الأزرق اللانهائي" الذي يحاكي ضوء السماء عندما يتلاشى أو يزداد سطوعاً بشاشة مضيئة ارتفاعها 9 أمتار مع عرض صور متحركة مستوحاة من سلسلة "لغة الوجود" The Language of Existence الذي تعمل فيه الفنانة طوال حياتها.

إلى ذلك، تضم احتفالية "نور الرياض" ملتقى طويق الدولي للنحت في نسخته الثالثة والذي يحتوي على 20 نحاتاً من جميع أنحاء العالم ومنحوتات فنية للعامة، سيتم توزيعها بجميع أنحاء المدينة في نهاية الملتقى.

عمل نسبة الضوء
عمل نسبة الضوء

يشار إلى أن "نور الرياض" حملت هذا العام شعار "تجمعنا سماء واحدة"، الذي يدفع الجميع حول العالم للتجمع حول الضوء، والتمعن فيه والتحديق في النجوم وكل ماهو مضيء. كما تتمحور فكرة هذه الاحتفالية حول شعلة الأمل التي تضيء قلوب الناس وتجمعهم على الود والخير والمحبة، خاصة في ظل تفشي كوفيد19 حول العالم.

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