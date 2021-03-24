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ولي العهد يبحث مع وزير خارجية الصين التعاون المشترك

الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الصيني (واس)

ولي العهد يبحث مع وزير خارجية الصين التعاون المشترك

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دبي - العربية.نت

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اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في نيوم.

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وبينما رحب ولي العهد بالوزير الصيني في زيارته الحالية للمملكة، استعرض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الصيني
الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الصيني

إلى ذلك، حضر النقاش الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.

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