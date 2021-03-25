اجتماع افتراضي لوزراء الداخلية العرب لبحث المستجدات الأمنية

عقد وزراء الداخلية العرب، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ورأس وفد السعودية في الاجتماع ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود كلمة في بداية الاجتماع قال فيها إن "ما تحقق وما يتحقق من نجاح لمؤسساتنا الأمنية في مواجهة ما يُحيط بأمننا العربي من تحديات ومتغيرات عالمية ومحلية، قد أسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستويات إدراكهم وتفهمهم لدور أجهزة الأمن في حياتهم واستقرارهم، وأهمية تعاونهم معها لإنجاح هذا الدور الذي تفرضه واجبات الوطن ومسؤوليات المواطنين. ونتطلع إلى تنامي هذا الدور لتعزيز علاقة المواطنين بأجهزة الأمن التي تعمل من أجل سلامتهم وأمنهم واستقرارهم".

وأكد أن "العلاقة التكاملية بين أجهزة المؤسسات الأمنية بالدول العربية، من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب عبر تاريخه، أسهمت في بناء خطط واستراتيجيات عربية شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والسلامة المرورية، والرقابة المالية، إضافةً إلى الحماية المدنية، والتوعية الأمنية"، مبيناً أن هذه "الإنجازات مقدرة على المستوى الرسمي والشعبي".

وأضاف: "أثق أننا من خلال تعاوننا المشترك قادرون - بإذن الله - على تجاوز كل تحدٍ يعكر صفو الأمن والأمان".

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية كلمته عن شكره وتقديره للقطاعات الأمنية بالدول العربية كافة على الجهود المتميزة التي بذلوها أثناء جائحة كورونا، كما أعرب عن شكره للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومنسوبي الأمانة والمكاتب التابعة لها كافة على مواصلة مهامهم في اللقاءات والمؤتمرات على الرغم مما سببته جائحة كورونا.

عقب ذلك ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط كلمة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل تعزيز مسيرة الأمن ومكافحة الجريمة في الدول العربية.

وأكد أن خطر الإرهاب لا يزال يتصدر التحديات التي تواجه المنطقة العربية، لافتاً الانتباه إلى أن مكافحة الأخطار الأمنية التي تهدد أغلبية الدول العربية تتصدر أولويات العمل الوطني العربي.

وأشار إلى أن "تعزيز ما تحقق من انتصار في مواجهة تنظيم داعش الإجرامي يتطلب يقظة أمنية مضاعفة وتعاوناً متواصلاً بين الأجهزة العربية التي تعمل في مجال المعلومات والاستخبارات الأمنية".

ثم ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، كلمة قدم فيها شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وللوزراء المشاركين في المؤتمر على دعمهم الدائم لأعمال المجلس وتعزيز مسيرته.

إثر ذلك تسلم وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عثمان علي الغانمي، رئاسة الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس من وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي. بعد ذلك أقر برنامج العمل وجدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس.