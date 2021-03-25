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اختيار 12 مشروعاً للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

اختيار 12 مشروعاً للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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الرياص - العربية.نت

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، اختيار 12 مشروعاً للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر للعام الجاري 2021م، 6 مشاريع من المملكة، و6 أخرى توزعت بين مصر، والأردن، والكويت، ولبنان، ويشارك عن كل مشروع فريق من مخرج ومنتج ومؤلف، حيث تتولى النساء إخراج نصف المشاريع، وإنتاج ثلاثة منها.

ومن المقرر أن تشارك المواهب المختارة في 4 ورش عمل يتم تنظيمها عن بعد، وورشة أخيرة تقام في جدة خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يقوم كل فريق بعرض مشروعه أمام العاملين في صناعة السينما من منتجين وموزّعين من جميع أنحاء العالم.

وستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار مشروعين للفوز بجائزة المعمل، يحصل كلٌ منهما على منحة إنتاجية، وفرصة استضافة العرض الأول للفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022.

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