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السعودية.. الملك سلمان يأمر بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 

الملك سلمان بن عبدالعزيز

السعودية.. الملك سلمان يأمر بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 

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الرياض - العربية.نت 

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انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصاً منه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م ، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م ، وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

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