المتحدثة باسم خارجية فرنسا للعربية: ندعم مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

قالت المتحدثة باسم خارجية فرنسا آنييس فون، الخميس، إن بلادها تدعم مع أوروبا المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن.

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول لـ #العربية: نرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء النزاع في اليمن.. والدور الآن على الحوثيين للموافقة pic.twitter.com/XXJKDB733R — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 25, 2021

وأضافت في حديث لـ"العربية" أن المبادرة السعودية تمهد الطريق لإنهاء الأزمة في اليمن، وتمهد لمحادثات بين الأطراف اليمنية.

المتحدثة باسم خارجية فرنسا أضافت أن أي محادثات يجب أن تتضمن وقف أنشطة الحوثيين المزعزعة، مشددة على أن "الحلّ للنزاع اليمني باتفاق سياسي شامل برعاية أممية".

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول لـ #العربية: #السعودية لها الحق الكامل في الدفاع عن أراضيها.. وتربطنا بالمملكة شراكة استراتيجية pic.twitter.com/LWxPWGypnC — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 25, 2021

وأضافت أن فرنسا تستنكر الأنشطة الحوثية في كلّ مرّة تحصل فيها هجمات.

وأضافت: نتضامن مع السعودية وتربطنا بها شراكة استراتيجية.

المسؤولة الفرنسية شددت على أنه "لا حل عسكرياً في اليمن وننتظر رد الحوثيين على مبادرة السعودية".

وفي سياق متصل، وفي جلسة لمجلس العموم البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يستبعد نشر قوات في اليمن، في إطار مهمة مستقبلية للأمم المتحدة.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني شدد على أن ظروف اليمن يجب أن تكون مختلفة تماماً عما هي عليه الآن.

يُذكر أن المبادرة السعودية بشأن الحل في اليمن تلقى دعماً دولياً متزايداً.