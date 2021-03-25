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المتحدثة باسم خارجية فرنسا للعربية: ندعم مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

فرنسا السعودية
تعبيرية
اليمن والحوثي

المتحدثة باسم خارجية فرنسا للعربية: ندعم مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

قالت إنه "لا حل عسكرياً في اليمن وننتظر رد الحوثيين.. أي محادثات يجب أن تتضمن وقف أنشطة الحوثيين المزعزعة"

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باريس - حسين قنيبر

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قالت المتحدثة باسم خارجية فرنسا آنييس فون، الخميس، إن بلادها تدعم مع أوروبا المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن.

وأضافت في حديث لـ"العربية" أن المبادرة السعودية تمهد الطريق لإنهاء الأزمة في اليمن، وتمهد لمحادثات بين الأطراف اليمنية.

المتحدثة باسم خارجية فرنسا أضافت أن أي محادثات يجب أن تتضمن وقف أنشطة الحوثيين المزعزعة، مشددة على أن "الحلّ للنزاع اليمني باتفاق سياسي شامل برعاية أممية".

وأضافت أن فرنسا تستنكر الأنشطة الحوثية في كلّ مرّة تحصل فيها هجمات.

وأضافت: نتضامن مع السعودية وتربطنا بها شراكة استراتيجية.

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء "أرشيفية"
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء "أرشيفية"

المسؤولة الفرنسية شددت على أنه "لا حل عسكرياً في اليمن وننتظر رد الحوثيين على مبادرة السعودية".

الناطق باسم اليمن اليمن والحوثي الناطق باسم "الحوثي": مستعدون لعلاقات جيدة مع السعودية

وفي سياق متصل، وفي جلسة لمجلس العموم البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يستبعد نشر قوات في اليمن، في إطار مهمة مستقبلية للأمم المتحدة.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني شدد على أن ظروف اليمن يجب أن تكون مختلفة تماماً عما هي عليه الآن.

يُذكر أن المبادرة السعودية بشأن الحل في اليمن تلقى دعماً دولياً متزايداً.

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