الدفاعات السعودية تعترض 8 مسيرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين

التحالف يعرض صورا لاعتراض الطائرات الحوثية المفخخة التي اعترضتها قوات الدفاع الجوي الملكي والقوات الجوية الملكية #السعودية#العربية pic.twitter.com/HE84NaCjO8 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 25, 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 8 مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

هذا، ونشر التحالف صورا لاعتراض الدفاعات السعودية للطائرات الحوثية المفخخة.

وقال التحالف إن هناك صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات من صنعاء وسقط في الجوف .

وتأتي هجمات الطائرات المسيرة بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفاً لإطلاق النار في أنحاء اليمن.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية.

ونددت منظمة التعاون الإسلامي بالتصعيد الحوثي ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة محاولة الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري لوقف الهجمات باتجاه المملكة.

وبدورها استنكرت البحرين بشدة محاولات الحوثي لاستهداف السعودية بالمسيرات المفخخة.

من جانبه دان أمين مجلس التعاون الخليجي إطلاق الحوثيين مسيرات مفخخة باتجاه السعودية وأكد أنها تعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي.