.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المعلمي يطلع دول مجلس الأمن على مبادرة السعودية للحل باليمن

عبد الله المعلمي السفير السعودي لدى الأمم المتحدة
اليمن والحوثي

المعلمي يطلع دول مجلس الأمن على مبادرة السعودية للحل باليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلع عبد الله المعلمي السفير السعودي لدى الأمم المتحدة سفراء دول مجلس الأمن على مبادرة السعودية للحل باليمن.

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة - افتراضياً - بالمندوبين الدائمين لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران السعودية نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة.

استقرار اليمن والمنطقة

وأكد السفير المعلمي أن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطق الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وشدد على استمرار المملكة ودول التحالف في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، والالتزام بالدور الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية
اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور! اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور!

الأكثر قراءة

اكتشاف عظام بشرية وأخرى لكلب في مدفن أثري في العلا اكتشاف عظام بشرية وأخرى لكلب في مدفن أثري في العلا
تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف حوثي تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف حوثي
الدفاعات السعودية تعترض 8 مسيرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين الدفاعات السعودية تعترض 8 مسيرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين
السعودية.. توصيات جديدة في شهر رمضان وعيد الفطر السعودية.. توصيات جديدة في شهر رمضان وعيد الفطر
السعودية.. الملك سلمان يأمر بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني  السعودية.. الملك سلمان يأمر بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 
وزارة الدفاع السعودية: إيران تسيطر على قرار الحوثي وزارة الدفاع السعودية: إيران تسيطر على قرار الحوثي

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد