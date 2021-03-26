الدفاعات السعودية تعترض مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات السعودية، مساء اليوم الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفاً: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل العربية باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا في سماء نجران.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخا بالستيا أطلقته المليشيات الحوثية تجاه نجران.

وقال التحالف في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.

تدمير 8 مسيرات مفخخة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

من حطام مسيرة حوثية مفخخة

هذا، ونشر التحالف صورا لاعتراض الدفاعات السعودية للطائرات الحوثية المفخخة.

وقال التحالف إن هناك صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات من صنعاء وسقط في الجوف .

وتأتي هجمات الطائرات المسيرة بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفاً لإطلاق النار في أنحاء اليمن.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية.

ونددت منظمة التعاون الإسلامي بالتصعيد الحوثي ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة محاولة الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري لوقف الهجمات باتجاه المملكة.

وبدورها استنكرت البحرين بشدة محاولات الحوثي لاستهداف السعودية بالمسيرات المفخخة.

من جانبه دان أمين مجلس التعاون الخليجي إطلاق الحوثيين مسيرات مفخخة باتجاه السعودية وأكد أنها تعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي.