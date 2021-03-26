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فيديو لتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

مفخخة حوثية مدمرة

فيديو لتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عرضت وزارة الدفاع السعودية فيديو لتدمير طائرات مسيرة مفخخة حوثية، أطلقت أمس الخميس باتجاه المناطق المدنية والأعيان في السعودية.

يأتي ذلك فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق من اليوم الجمعة اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه نجران.

وقال التحالف في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.

تدمير 8 مسيرات مفخخة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة، أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

مفخخة حوثية مدمرة
2 صور مفخخة حوثية مدمرة
2 صور
مفخخة حوثية مدمرة
مفخخة حوثية مدمرة
مفخخة حوثية مدمرة
مفخخة حوثية مدمرة

هذا، ونشر التحالف صورا لاعتراض الدفاعات السعودية للطائرات الحوثية المفخخة.

وقال التحالف إن هناك صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات من صنعاء وسقط في الجوف.

مبادرة السلام السعودية

وتأتي هجمات الطائرات المسيرة بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة، تتضمن وقفاً لإطلاق النار في أنحاء اليمن.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية.

مفخخة حوثية مدمرة
مفخخة حوثية مدمرة

ونددت منظمة التعاون الإسلامي بالتصعيد الحوثي ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة محاولة الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري لوقف الهجمات باتجاه المملكة.

وبدورها استنكرت البحرين بشدة محاولات الحوثي لاستهداف السعودية بالمسيرات المفخخة.

من جانبه دان أمين مجلس التعاون الخليجي إطلاق الحوثيين مسيرات مفخخة باتجاه السعودية، وأكد أنها تعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي.

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