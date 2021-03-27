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مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا

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العربية.نت - نادية الفواز 

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أصدر البنك المركزي السعودي بيانًا حول ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر فيديو رائج يُظهر تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

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وأوضح البنك أنه قام على الفور بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، وقد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من كافة الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

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