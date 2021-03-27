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وصول طائرات القوات الجوية السعودية إلى جمهورية باكستان

من طاقم القوات الجوية الملكية السعودية

وصول طائرات القوات الجوية السعودية إلى جمهورية باكستان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - هاني الصفيان

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اكتمل، السبت، وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة (مصحف الجوية) في جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ).

وكان في استقبال المشاركين الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض الزهراني وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح الروقي.

حيث تشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع ( تورنیدو ) وبكامل أطقمھا الجویة والفنیة والمساندة إلى جانب القوات الجوية الأميركية والقوات الجوية الباكستانية الدولة المضيفة.

وأوضح المقدم الطيران الركن فايح الروقي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) تهدف إلى دعم أواصر التعاون بين البلدين ويأتي التمرين ضمن الخطط المعدة مسبقاُ لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة و إبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي.

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هذا وقد كان قائد القوات الجویة الملكية السعودية الفریق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزیز، قد وقف على استعدادات مجموعة القوات الجویة المشاركة في التمرین في قاعدة الملك عبدالعزیز الجویة بالقطاع الشرقي، قبل مغادرتها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وحثھم على بذل الجھد والاستفادة الكاملة من ھذا التمرین، بما یعود علیھم بالنفع في تأدیة مھامھم القتالیة على أكمل وجه.

مؤكداً على الجمیع التقید بالإجراءات الاحترازیة للوقایة من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفیذ.

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