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تزويد الحرم المكي بأكبر محطات التبريد.. في العالم

محطات تبريد
محطات تبريد في محيط الحرم المكي

تزويد الحرم المكي بأكبر محطات التبريد.. في العالم

المحطتان تنتجان كمية كبيرة من التبريد تصل إحداها إلى 120 ألف طن

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العربية نت - حامد القرشي

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سجلت محطتان للتبريد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، كأكبر محطات التبريد في العالم، الأولى محطة أجياد التي تنتج 35 ألفاً و300 طن تبريد يستخدم منها نحو 24 ألفاً و500 طن تبريد، أما المحطة الثانية فهي المحطة المركزية الجديدة بقدرة بلغت 120 ألف طن تبريد؛ تغذي حالياً التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى على أن تغذي مستقبلاً جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه.

كما توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محطات تبريد احتياطية بجانب المحطات الرئيسية، لضبط درجات الحرارة في حال تعطل إحدى المحطات وضمان نقاء الهواء الموزع داخل المسجد الحرام.

محطة تبريد في الحرم المكي
محطة تبريد في الحرم المكي

استعدادات لموسم رمضان

وتكثف الرئاسة العامة من استعداداتها لموسم رمضان المبارك لهذا العام من خلال طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام، حيث تستمر أعمال التكييف وصيانتها الدورية في المسجد الحرام؛ بما يضمن استمرار تبريد الأجواء على مدار الساعة مع دخول موسم الصيف.

وأوضح مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس مطلق المقاطي، أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة تقوم بالعناية بالتكييف من خلال تنظيف الفلاتر حيث يتم متابعتها بشكل مستمر، مع مراعاة تفريغ الهواء وإخراجه من داخل المسجد الحرام، مشيراً إلى أن التصاميم الهندسية في البناء يتم تبريدها عبر حوالي 344 وحدة مناولة موزعة على موقعين داخل المسجد الحرام.

محطة للتبريد في الحرم المكي
محطة للتبريد في الحرم المكي

كما أضاف: "فلاتر تنقية الهواء داخل غرف التكييف تُنظف بشكل يومي طوال السنة وتستبدل عند الحاجة، وتخضع لعمليات صيانة وتنظيف دقيقة من خلال كوادر هندسية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، تشرف على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة باستخدام أحدث التقنيات العالية".

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