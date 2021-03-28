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السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة

محاولات تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
من محاولات تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة

السعودية تعرب عن استعدادها للوقوف مع مصر بكافة إمكانياتها للتعامل مع حادثة السفينة

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الرياض - العربية.نت 

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صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة تقدر بالغاً وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

أعرب السعودية عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة.

وعبرت المملكة عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد قال في وقت سابق إن عدد السفن المنتظرة حاليا لعبور قناة السويس بلغ 321 سفينة في الشمال والجنوب ومنطقة البحيرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السبت للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر غيفين الجانحة بالقناة إيفر غيفين.

وأضاف أن العمل لإعادة تعويم السفينة يجري خلال الـ 24 ساعة يوميا، مشيرا إلى أن هناك توقيتات معينة لعمليات شد السفينة وأوقات أخرى لعمليات التكريك "الحفر حول السفينة" وفقا لعدة عوامل منها المد والجزر.

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وأوضح أن الأعماق في منتصف القناة تصل إلى 24 متراً ولكن على جانبي القناة تتراوح بين 2 إلى 5 أمتار لذلك كانت عمليات التكريك هامة لتعويم السفينة الجانحة.

وهناك 14 قاطرة تشارك في عمليات تعويم السفينة في القناة، مشيراً إلى أن أكبر شركات الإنقاذ تشارك في عملية التعويم، وفقا لربيع.

رئيس هيئة قناة السويس يتابع تعويم السفينة الجانحة
2 صور رئيس هيئة قناة السويس يتابع تعويم السفينة الجانحة
2 صور
رئيس هيئة قناة السويس يتابع تعويم السفينة الجانحة
رئيس هيئة قناة السويس يتابع تعويم السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
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