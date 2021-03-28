بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر "إصابات كورونا ترتفع"

ارتفعت إصابات فيروس كورونا مسجلة أكثر من 500 لليوم الثاني على التوالي، في السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 531 حالة إصابة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن منطقة الرياض سجلت الرقم الأعلى.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 7 وفيات، و389حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (376,947)

احذروا .. هذه الأسباب

كما حذرت الوزارة من أن العالم برمته يشهد ارتفاعا في الإصابات، داعية إلى التقيد بالإجراءات.

إلى ذلك، أكدت أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب زيادة أعداد الإصابات في المملكة، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل: ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم الأيدي، وعدم المصافحة؛ للحد من انتشار الفيروس، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن السلطات الصحية المعنية بمكافحة الجائحة دأبت منذ أشهر عدة على افتتاح مراكز تطعيم في عدد من المناطق السعودية داعية المواطنين إلى أخذ اللقاح.

كما نصحت جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.