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السعودية: تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى شوال القادم

تقويم التعليم والتدريب

السعودية: تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى شوال القادم

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الرياض – العربية.نت

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كشف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية الدكتور حسام زمان، عن تأجيل اختبار التحصيل الدراسي وإعادة تحديد مواعيده، ليكون خلال شهر شوال القادم.

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وثمّن زمان حرص خادم الحرمين الشريفين على أبنائه وبناته في تقديم مواعيد الاختبارات النهائية، مؤكدًا أنها التفاتة أبوية غير مستغربة، وموقفٌ يعبّر عن مدى عناية القيادة بأبنائها الطلاب والطالبات، وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتمكن من أداء الاختبارات في التوقيت الذي يتناسب مع ظروفهم المعيشية وأحوالهم المجتمعية بفترة تتناسب مع استعداداتهم للاختبارات وتأديتها في حضور ذهني يحقق لهم النتائج المطلوبة.

كما أعلنت الهيئة، في ضوء الأمر الملكي الكريم تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام وإعادة جدولته للطلاب آليًا عبر ملفاتهم الشخصية المسجلة لديها، حيث يمكن للطلاب تأدية الاختبار التحصيلي الأول في الفترة ما بين 9 شوال وحتى 16 شوال 1442، فيما يتاح لهم الاختبار التحصيلي الثاني من 23 شوال إلى 28 شوال 1442.

هذا ويُعد الاختبار التحصيلي مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية بوصفه معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً في مقررات المرحلة الثانوية.

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