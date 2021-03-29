السعودية تهنئ مصر وتعلن دعمها الدائم لضمان حركة الملاحة

أعربت المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن تهنئتها بنجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وثمنت المملكة على وجه الخصوص القيادة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجهود المبذولة في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية والتفاني من قبل السلطات المختصة لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

إلى ذلك، جددت وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

يشار إلى أن سفينة نقل الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" كانت وصلت إلى منطقة البحيرات المرة في قناة السويس، يوم الاثنين، بعدما جرى تعويمها في المجرى المائي الذي جنحت فيه، في وقت سابق، في حادث أدى إلى إرباك حركة النقل التجاري في العالم.