.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تهنئ مصر وتعلن دعمها الدائم لضمان حركة الملاحة

مصر والسعودية
علما مصر والسعودية (istock)

السعودية تهنئ مصر وتعلن دعمها الدائم لضمان حركة الملاحة

المملكة أشادت بجهود السلطات لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعربت المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن تهنئتها بنجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وثمنت المملكة على وجه الخصوص القيادة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجهود المبذولة في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية والتفاني من قبل السلطات المختصة لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

إلى ذلك، جددت وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

يشار إلى أن سفينة نقل الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" كانت وصلت إلى منطقة البحيرات المرة في قناة السويس، يوم الاثنين، بعدما جرى تعويمها في المجرى المائي الذي جنحت فيه، في وقت سابق، في حادث أدى إلى إرباك حركة النقل التجاري في العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يبحث مع الكويت والبحرين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر محمد بن سلمان يبحث مع الكويت والبحرين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
بالصور.. لقطات ساحرة لأسراب الفلامنغو عند ساحل القطيف بالصور.. لقطات ساحرة لأسراب الفلامنغو عند ساحل القطيف
السعودية: تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى شوال القادم السعودية: تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى شوال القادم
الملك سلمان يوجه بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي الملك سلمان يوجه بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي
عودة الجماهير لملاعب السعودية.. بشرط! عودة الجماهير لملاعب السعودية.. بشرط!
ولي العهد السعودي يبحث مع عاهل الأردن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد السعودي يبحث مع عاهل الأردن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد